BLITZ ANTIDROGA TRA SICILIA E CALABRIA, 25 ARRESTI - VIDEO

05 ottobre 2017 08:08
Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha in corso di esecuzione in Sicilia e Calabria un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 25 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio delle medesime, con l’aggravante di avere commesso il fatto agendo con il metodo mafioso e al fine di agevolare le attività dell’associazione mafiosa riferibile al clan Cappello – Bonaccorsi.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catania hanno permesso di individuare l’esistenza di distinte organizzazioni criminali, operanti in diversi quartieri della città etnea e provincia, dedite all’attività di narcotraffico, con collegamenti con le ‘ndrine calabresi e gruppi palermitani e siracusani.

I particolari dell’operazione saranno illustrati alle 11 nel corso di una conferenza stampa in questura.

