BLITZ DEI NAS IN UN PANIFICIO DELL’ACESE: GRASSO COLANTE, RAGNATELE E STRUTTURA FATISCENTE

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, nell’ambito di mirati servizi tesi a garantire la salubrità degli alimenti lungo tutta la filiera produttiva, ha eseguito un’attività ispettiva presso un panifico sito nell’acese.

Nel corso del controllo sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie dovute alla notevole presenza di grasso percolante lungo le pareti, ammaloramento dell’intera struttura con soffitti e pareti con ampie porzioni di scrostatura, pavimentazione mancante di idoneo rivestimento e pertanto non salificabile, ragnatele diffuse sui piani di lavoro tanto da inficiare la salubrità dei prodotti di panificazione in lavorazione.

Per tali carenze igienico sanitarie l’attività è stata posta sotto sequestro amministrativo fino al ripristino delle irregolarità riscontrate

Il titolare è stato segnalato alla competente autorità sanitaria.