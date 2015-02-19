"Blitz" del neo-direttore generale dell'Asp al Santissimo Salvatore
Ida Grossi poco prima aveva visitato il nosocomio di Biancavilla
A cura di Anthony Distefano
19 febbraio 2015 20:14
Visita (quasi) a sorpresa del neo direttore dell'Asp 3 di Catania, Ida Grossi, agli ospedali "Santissimo Salvatore" di Paternò e "Maria Addolorata" di Biancavilla. La prima tappa, poco prima delle ore 17 è stata a Biancavilla; la seconda a Paternò. Al "Santissimo Salvatore" il direttore generale ha visitato anzitutto il reparto di Ostetricia e Ginecologia in predicato - da tempo - di essere soppresso. Una visita informale della quale, al momento, non è dato sapere di più.