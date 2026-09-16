Blitz della Polizia a Paternò: città al setaccio, controlli nei locali e 110 persone identificate

La Polizia di Stato ha coordinato una mirata attività di controllo straordinario nel territorio del Comune di Paternò per prevenire e contrastare episodi di criminalità e illegalità diffusa.

Disposto dalla Questura di Catania, l’intervento ha visto impegnati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, con un pattugliamento capillare di diverse zone del centro cittadino protrattosi fino a tarda notte. Sono stati effettuati accertamenti in alcune attività commerciali per verificare il possesso delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande e il rispetto delle prescrizioni delle licenze e delle leggi di pubblica sicurezza. Nel contempo, sono stati identificati anche gli avventori presenti negli esercizi controllati, tra cui chioschi, bar e centri scommesse, per scongiurare che questi luoghi di incontro possano trasformarsi in abituali ritrovi di soggetti pregiudicati per reati di particolare rilevanza in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sono stati presidiati i punti d’accesso alla città, con l’istituzione di posti di controllo in diverse zone, a cominciare da quelle con maggiore densità veicolare per bloccare condotte alla guida in grado di compromettere la sicurezza dei diversi utenti della strada.

Nello specifico, i poliziotti hanno fermato alcuni automobilisti che, in violazione delle norme del Codice della Strada, stavano effettuando sorpassi in zone non consentite e manovre azzardate in zone particolarmente trafficate per la presenza di negozi e giovani in sella a scooter che sfrecciavano tra le auto.

Nel corso dei posti di controllo in via Delle Arti e dei Mestieri e in corso Del Popolo, sono stati identificate complessivamente 110 persone, di cui 12 con precedenti penali e pregiudizi di Polizia, e sono stati controllati 37 veicoli, contestando alcune violazioni al Codice della Strada per guida con patente scaduta, due per assenza di carta di circolazione al seguito e due per guida senza casco.

Ulteriori azioni di controllo sono già in programma nei prossimi giorni in altri Comuni nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano.