Blitz in borghese a Catania: sequestrata l’auto a chi scaricava rifiuti, oltre 1.500 euro di multe

Proseguono i controlli della Polizia Municipale di Catania, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti. Nella giornata di ieri, durante un servizio mirato nella zona di Librino, la pattuglia del Nucleo Ambientale, in borghese e a bordo di un’auto civetta, ha intercettato un uomo mentre depositava in via Librino numerosi materiali di scarto: aste di legno, pannelli di vetro per box doccia e telai in alluminio, presumibilmente provenienti da un recente sgombero.

Immediatamente informati dagli agenti il Commissario del reparto Antonio Lizzio insieme al Comandante Diego Peruga e al Vicecomandante Stefano Blasco, è scattata la denuncia a piede libero nei confronti di R.D., 55 anni, per violazione della Legge n. 147/2025, che ha introdotto un inasprimento delle sanzioni per i reati in materia di gestione illecita dei rifiuti.

L’autovettura utilizzata per il trasporto e l’abbandono dei materiali, infatti, è stata sottoposta a sequestro ai sensi dell’articolo 321 del Codice di procedura penale, misura finalizzata alla successiva confisca obbligatoria in caso di condanna. A carico del trasgressore sono inoltre emersi ulteriori illeciti: sospensione della patente di guida e sanzioni amministrative per un totale di oltre 1.500 euro.

Con questo intervento sale a sessanta il numero complessivo dei veicoli sequestrati dall’inizio dell’anno nell’ambito delle attività di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, a conferma dell’impegno costante della Polizia Municipale nel presidiare il territorio e tutelare il decoro urbano e l’ambiente cittadino.