Blitz nei mercati di Catania: sequestrati oltre 100 kg di alimenti senza certificazione

I Carabinieri del NAS di Catania, nel corso di controlli mirati nei mercati storici e rionali della città, hanno sequestrato oltre un quintale di prodotti alimentari ritenuti irregolari.

L’operazione è stata condotta dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), con il supporto del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Piazza Dante, insieme al personale medico e tecnico del Dipartimento Veterinario dell’ASP.

I controlli, finalizzati a contrastare il commercio abusivo e la vendita di alimenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, si sono concentrati in particolare sul settore ittico.

Nel corso delle ispezioni, i militari hanno rinvenuto e sequestrato numerosi prodotti di provenienza incerta, privi della necessaria certificazione e della documentazione commerciale utile a garantirne la tracciabilità.

Tra gli alimenti sequestrati figurano telline, molluschi, polpa di ricci conservata in contenitori anonimi e preparazioni gastronomiche a base di pesce azzurro e mitili, per un quantitativo complessivo superiore a un quintale