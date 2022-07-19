BLITZ NELLA NOTTE A CATANIA, TRAFFICO DI COCAINA E MARIJUANA, 28 ARRESTI
Nel corso della notte la Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha eseguito un’operazione nei confronti di due organizzazioni criminali dedite alla commissione di diversi reati, tra cui associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla produzione di sostanze stupefacenti, sia cocaina che marijuana, traffico continuato di sostanze stupefacenti nonché detenzione abusiva di armi da sparo clandestine.
Le misure cautelari riguardano 28 persone.
Ulteriori ed inediti dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 11,00 presso la sala riunioni del X Reparto Mobile di Catania.
IN AGGIORNAMENTO