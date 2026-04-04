🔴 Blitz nella notte: arrestato il boss Roberto Mazzarella, era nascosto in un resort di lusso da 1000€ a notte

È finita nella notte la latitanza di , considerato a capo dell’omonimo clan egemone tra Napoli e provincia. L’uomo è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri in un esclusivo resort a , dove si nascondeva da tempo.

Secondo quanto ricostruito, il 47enne – classe 1978 – non ha opposto resistenza al momento del blitz. La sua presenza nella struttura, dal costo di circa 1000 euro a notte, non è bastata a sfuggire alle indagini serrate delle forze dell’ordine.

Mazzarella era inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità del ed era irreperibile dal 28 gennaio 2025, quando era riuscito a sottrarsi a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Le accuse nei suoi confronti sono pesantissime: deve rispondere di omicidio aggravato dal metodo mafioso, un reato che si inserisce nel contesto delle attività criminali del clan.

L’operazione che ha portato alla cattura rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata partenopea e si inserisce nel più ampio piano di contrasto ai clan attivi sul territorio campano.