🔴 Paternò, lascia l’auto per la messa del Giovedì Santo e la trova spaccata: “Ridate i documenti importanti”

PATERNO’ – Brutta sorpresa ieri sera, 2 aprile 2026, durante la messa del Giovedì Santo ai Cappuccini, a Paternò.

Ignoti hanno spaccato il vetro di un’auto parcheggiata a Paternò, approfittando del momento di raccoglimento, per poi rubare una borsa contenente oggetti personali e materiale di grande importanza.

All’interno della borsa vi erano un tablet con appunti universitari, un portafoglio con documenti, occhiali da vista, un libro universitario e altri effetti personali.

Un episodio che ha suscitato amarezza e indignazione, avvenuto proprio in una serata significativa per la comunità.

⚠️ L’APPELLO DELLA VITTIMA

A colpire è soprattutto il messaggio rivolto ai responsabili:

> “Siete stati in grado di aprire una macchina durante una serata importante e significativa, ma questo dimostra che persone siete.

La borsa che avete rubato conteneva oggetti di valore e anche soldi.

Tenetevi soldi, tablet, caricabatterie e cuffie, ma almeno abbiate coscienza e restituitemi il portafoglio contenente i documenti di mia figlia, libri, appunti universitari e gli occhiali da vista.

Il Signore è grande!”

👉 A Paternò si chiede almeno la restituzione dei documenti importanti, fondamentali per la vita quotidiana della persona coinvolta.

Chiunque dovesse ritrovarli o avere informazioni utili è invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine.