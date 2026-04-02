🔴 ULTIM’ORA – Catania: donna accoltellata in strada, fugge lasciando lo scooter

🟥 AGGIORNAMENTO ORE 21.40

La donna, 51 anni, resta in gravi condizioni dopo l’aggressione.

L’uomo, indicato come il compagno, è attualmente ricercato dai Carabinieri.

CATANIA – Grave fatto di cronaca nella serata di oggi, 2 aprile 2026, nel capoluogo etneo. Una donna di circa 52 anni, italiana, è stata accoltellata in via Villa Glori, nel quartiere Picanello, davanti a un’attività commerciale.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, l’aggressore sarebbe arrivato a bordo di uno scooter. Dopo aver colpito la donna, avrebbe abbandonato il mezzo sull’asfalto per poi darsi alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Sempre secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe essere il compagno della vittima, ma su questo aspetto sono in corso accertamenti.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla donna, successivamente trasferita in ospedale. La donna è stata colpita a un braccio e all'addome e che sarebbe stata trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare il responsabile.

La zona è stata transennata per consentire i rilievi.

🟥 Notizia in aggiornamento