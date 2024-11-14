BLOCCA LA STRADA E SCENDE DALL'AUTO CON I PANTALONI ABBASSATI: DENUNCIATO 32ENNE DI MISTERBIANCO

Ha molestato una ragazza in strada e si è denudato davanti a lei per poi fuggire in auto. La Polizia di Stato ha individuato il molestatore, un uomo di 32 anni, che si è reso protagonista dell’episodi...

Ha molestato una ragazza in strada e si è denudato davanti a lei per poi fuggire in auto. La Polizia di Stato ha individuato il molestatore, un uomo di 32 anni, che si è reso protagonista dell’episodio denunciato da una giovane di 24 anni, avvenuto, nei giorni scorsi, nella parte alta di via Etnea.

L’uomo ha avvistato la ragazza mentre si accingeva ad attraversare la strada e ha fermato l’auto per consentirle di attraversare sulle strisce pedonali. All’improvviso, però, il 32enne le ha tagliato la strada, salendo con le ruote anteriori del veicolo sul marciapiede. Sorpresa dalla brusca manovra, la giovane è stata costretta a fermarsi, con il conducente che è sceso dall’auto per molestarla, con i pantaloni abbassati, mostrando i genitali.

La ragazza è subito scappata, chiedendo supporto ai passati, mentre l’uomo è rientrato in auto, fuggendo e dileguandosi per le vie cittadine.

La donna ha chiesto aiuto agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina” che hanno raccolto la sua testimonianza e, acquisita la querela, hanno immediatamente attivato le procedure per risalire all’autore del grave gesto. I poliziotti hanno raccolto tutti gli elementi utili, passando in rassegna le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

Grazie alla meticolosa analisi degli agenti, è stato possibile individuare l’auto e, tramite la targa, è stato identificato il proprietario, il 32enne con diversi precedenti penali per fatti analoghi, residente a Misterbianco.

L’uomo è stato così denunciato per i reati di violenza privata e atti osceni in luogo pubblico ed è stato sanzionato anche per le violazioni al Codice della strada dal momento che le verifiche condotte sull’auto utilizzata per compiere il gesto criminale hanno permesso di accertare la mancanza della copertura assicurativa.