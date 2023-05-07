BLOCCATA A SIRACUSA COPPIA DI CATANESI CON LA COCAINA NASCOSTA TRA LE PAGINE DEL QUADERNONE DEL FIGLIO

Trecentocinquanta grammi di cocaina purissima e pressata, nascosta tra le pagine del quadernone del figlio.E’ questo l’ingegnoso nascondiglio scelto da una coppia di catanesi sorpresi ad un posto di c...

Trecentocinquanta grammi di cocaina purissima e pressata, nascosta tra le pagine del quadernone del figlio.

E’ questo l’ingegnoso nascondiglio scelto da una coppia di catanesi sorpresi ad un posto di controllo dei Carabinieri.

I due, a bordo di un’autovettura a noleggio, in transito nella frazione di Belvedere di Siracusa, sono stati controllati dai militari a cui hanno subito riferito di non portare con sé alcunché di illegale dicendosi sorpresi per il controllo.

Nonostante la sicurezza ostentata, in modo particolare dall’uomo, l’attenzione dei militari è stata attirata dalla donna che stringeva forte a sé la sua borsa.

I due sono stati dunque condotti presso la Stazione Carabinieri di Belvedere e sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

All’interno della borsa della donna è stato rinvenuto un quadernone contenente disegni verosimilmente realizzati da bambini.

I Carabinieri notavano che il quadernone appariva troppo pesante rispetto al suo naturale peso e, infatti, al suo interno, abilmente occultato, celava un foglio pressato di cocaina purissima del peso complessivo di 350 grammi.

La coppia è stata arrestata e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Siracusa, l’uomo condotto presso la casa circondariale di Siracusa Cavadonna, mentre la donna in quella di Catania Piazza Lanza.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa quotidianamente sottopongono a controllo centinaia di utenti della strada scegliendo, sulla base dell’intuito e dell’esperienza, i soggetti meritevoli di maggiore attenzione investigativa da perquisire.