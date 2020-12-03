BLOCCATI IN AUTO IN PANNE TRA MINEO E GRAMMICHELE, SALVATI DAI VVF

Un elicottero dei Vigili del Fuoco - in servizio presso il Reparto Volo di Catania – è intervenuto in ausilio ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vizzini per trarre in salvo gli occupanti di un'a...

Un elicottero dei Vigili del Fuoco - in servizio presso il Reparto Volo di Catania – è intervenuto in ausilio ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vizzini per trarre in salvo gli occupanti di un'autovettura rimasta impatanata in una stradina non asfaltata tra le località Mineo e Grammichele. Solo il tempestivo intervento del Drago 68 ha permesso agli occupanti dell'auto di essere soccorsi, infatti la zona risultava difficilmente raggiungibile con mezzi di terra a causa delle abbondanti piogge cadute nelle ultime ore. Dei due occupanti dell'autovettura uno era impossibilitato a camminare, così veniva imbarellato e trasportato in elicottero all'ospedale di Lentini e affidato alle cure del personale sanitario.

Sul posto anche militari dell'Arma dei Carabinieri.