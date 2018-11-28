BLOCCATO ADRANITA CON 50 CHILI DI MARIJUANA ALL’IMBARCO DEI TRAGHETTI

La Polizia di Stato ha arrestato Salvatore Castro (classe 1993) ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nella serata di ieri, pers...

La Polizia di Stato ha arrestato Salvatore Castro (classe 1993) ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nella serata di ieri, personale della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Adrano, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria effettuato a Messina nei pressi dell’imbarcadero dei traghetti provenienti dalla Calabria, ha proceduto al controllo di Salvatore Castro, il quale viaggiava a bordo di un furgone solitamente utilizzato per effettuare consegne o trasporti di materiale commerciale.

Ad esito della perquisizione, all’interno del mezzo sono stati rinvenuti e sequestrati 5 sacchi in cellophane, contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di kg. 51,500 circa.

Espletate le formalità di rito, il Castro è stato associato presso la casa circondariale di Messina – Gazzi a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Messina.

