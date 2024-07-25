BOATI DALL’ETNA: NESSUN SEGNALE IMMINENTE DI PAROSSISMO, TREMORE A LIVELLI MEDIO-BASSI

Dopo l’intenso parossismo che ha interessato l’Etna martedì scorso, sono tornati ad essere ben udibili i boati prodotti dal vulcano, ben udibili anche nel nostro comprensorio. Questi rumori, che si pr...

Dopo l’intenso parossismo che ha interessato l’Etna martedì scorso, sono tornati ad essere ben udibili i boati prodotti dal vulcano, ben udibili anche nel nostro comprensorio. Questi rumori, che si propagano attraverso l'aria e il terreno, sono sintomo dell'attività vulcanica in corso.

Tuttavia, le ultime rilevazioni e analisi degli esperti non indicano segnali imminenti di un nuovo parossismo.

Il tremore sismico registrato nelle ultime ore si mantiene a livelli medio-bassi, suggerendo che, sebbene l'attività del vulcano continui, non vi è un aumento significativo che possa preannunciare un'altra fase esplosiva.