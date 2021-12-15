ETNA, LA COLATA DI LAVA PRODOTTA DALLA BOCCA APERTASI A QUOTA 2180 M NON È PIÙ ALIMENTATA ED È IN RAFFREDDAMENTO.
Non è più alimentata ed è complessivamente in fase di raffreddamento la colata di lava prodotta dalla bocca apertasi sull'Etna a quota 2.180 metri, all’interno della Valle del Bove ed il Cratere di Sud-Est continua a produrre una debole attività stromboliana intra-craterica.
Lo rende noto l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo dopo aver esaminato le immagini del sistema di videosorveglianza ed in base alle osservazioni effettuate da personale dell’Ingv nella zona sommitale del vulcano.
Dal punto di vista sismico è proseguito il decremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico. Allo stato attuale ha raggiunto l’intervallo dei valori bassi.
La sorgente del tremore vulcanico è ubicata in corrispondenza dei crateri sommitali ad una quota di circa 2.500 metri sul livello del mare.
Il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è basso con sorgenti prevalentemente localizzate nell’area del cratere Bocca Nuova.
L'analisi dei dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo (clinometrica e Gps) non ha evidenziato anomalie significative dall’ultimo comunicato di aggiornamento.