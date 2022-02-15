BOLLETTA DELLA LUCE SALATISSIMA DA 1000 EURO: INTERVIENE L’ASSOCIAZIONE CODICI

Una bolletta della luce salatissima di oltre 1000 euro è giunta, alla fine della scorsa estate, a una famiglia della provincia di Catania. Una cifra ingente e per questo gli utenti si sono rivolti all...

Una bolletta della luce salatissima di oltre 1000 euro è giunta, alla fine della scorsa estate, a una famiglia della provincia di Catania. Una cifra ingente e per questo gli utenti si sono rivolti all’associazione Codici e al servizio di consulenza dedicato al tema. Seguiti dal consulente energetico Massimo Scalisi e dai legali dell’associazione sono riusciti a ricostruire la vicenda ove si è scoperta un’altra verità.

“Abbiamo appurato – dice Scalisi – dopo le analisi effettuate e i reclami avanzati la realtà dei fatti. E’ emerso, infatti che la bolletta era frutto di errori dovuti a una serie di mancate comunicazioni fra il distributore locale e la nota azienda erogatrice di energia elettrica.

Così la cifra in bolletta era originata da ricostruzioni errate e da fatturazioni calcolate in maniera errata. Quindi il cliente non doveva affatto quella cifra. Ma c’è di più: dall’errore delle stime rilevato è emerso che nelle bollette già pagate in precedenza vi erano errori di calcolo delle stime in eccesso. Ragion per cui è stato alla fine si è scoperto che l’utente vantava un credito di oltre 1200 euro nei confronti dell’azienda erogatrice dell’energia elettrica. Infatti incrociando i dati fra consumi e analisi delle fatture è venuto fuori che il cliente aveva pagato sempre di più di quanto dovuto”.

“Una storia esemplificativa e non isolata – aggiunge Massimo Scalisi – ragion per cui invitiamo i consumatori a controllare sempre contatori e bollette ed a segnalare eventuali anomalie, dato che gli errori dei venditori sono sempre più frequenti. Inoltre, ricordo che i venditori sono tenuti a effettuare i controlli dei contatori e sarebbe buona cura, contattare il cliente quando non vengono comunicati per anni i dati dal distributore”.

Il segretario regionale di Codici Manfredi Zammataro punta l’attenzione sui rincari delle bollette e illustra le battaglie portate avanti dall’associazione: “Da un lato abbiamo un aumento consistente delle bollette dell’energia che impatta in maniera importante su famiglie e aziende e che ha come coda un rincaro del costo della vita. Dall’altro, a fronte dei rincari, occorre però stare sempre attenti a ciò che viene richiesto dai gestori perché possono esserci delle pretese illegittime come nel caso summenzionato. È per fornire un aiuto in questo momento così complicato che l’associazione Codici ha deciso di attivare uno Sportello di consulenza sulle tariffe energetiche. Si tratta dello sportello dedicato ed è un servizio di assistenza rivolto ai soci dell’associazione".