BOLLETTE: SCENDONO DOPO 18 MESI LE TARIFFE , LUCE -10,2%, GAS-10%

Il secondo trimestre 2022 vedrà una riduzione per la famiglia tipo con contratto di Tutela del -10,2% per la bolletta dell'elettricità e del -10% per la bolletta del gas.Lo annuncia l'Arera che ha app...

Il secondo trimestre 2022 vedrà una riduzione per la famiglia tipo con contratto di Tutela del -10,2% per la bolletta dell'elettricità e del -10% per la bolletta del gas.

Lo annuncia l'Arera che ha approvato la prima riduzione delle bollette dopo 18 mesi. "In una situazione oggettivamente straordinaria, con un conflitto in atto e una volatilità mai registrata in precedenza sui mercati energetici e alla luce delle maggiori responsabilità di verifica e controllo attribuitele, l'Autorità ha deciso di adottare misure straordinarie a favore dei consumatori, sia per il tutelato che per il libero", spiega il presidente Stefano Besseghini.