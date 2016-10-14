Bollettini postali pagabili in farmacia

La farmacia in Italia si candida ad allargare la gamma di servizi offerti al cittadino. Dopo il passaggio dalla distribuzione di medicine all'erogazione di farmaci e servizi sociosanitari, i farmacist...

La farmacia in Italia si candida ad allargare la gamma di servizi offerti al cittadino. Dopo il passaggio dalla distribuzione di medicine all'erogazione di farmaci e servizi sociosanitari, i farmacisti si preparano a una nuova iniziativa: far pagare i bollettini postali direttamente con Pos al banco. L'iniziativa è stata presentata a PharmEvolution, a Catania. "E' una sfida - spiega il vicepresidente di Federfarma, Gioacchino Nicolosi - per erogare prestazioni aggiuntive al cittadino, in un'ottica di servizio per la comunità". Un futuro che sembra molto vicino, dal momento che il servizio, nato dalla collaborazione tra Igea Banca e il gruppo Bassilichi, azienda fiorentina attiva nell'ambito dei payments, è già pronto a partire nell'ambito del progetto di "Farmacia 4.0". Che guarda ancora più avanti, con in programma una serie di nuovi servizi da offrire ai clienti: la prossima sfida, a cui si sta già lavorando, è il pagamento dei ticket sanitari in farmacia.

(ANSA)