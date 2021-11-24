& BOLLETTINO AERONAUTICA MILITARE : DAL PRIMO MATTINO DI DOMANI 25 NOVEMBRE SULLA SICILIA, SPECIE NEL SETTORE MERIDIONALE E ORIENTALE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE

E’ stato emanato pochi minuti il bollettino dell’Aeronautica Militare per la giornata di domani, 12 Novembre 2021, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 25 NOVEMBRE 2021:

“Dalle 15 UTC di oggi, mercoledì 24 novembre 2021, e per le successive 18 ore si prevedono precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco sulla Sardegna;

Dalle 00:00 UTC di domani, giovedì 25 novembre 2021, e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco su Liguria, Toscana, Lazio e nord Campania, in estensione dal primo mattino alla Sicilia, specie settore meridionale e orientale, e al resto della Campania, con particolare riferimento a tutte le aree costiere e all’immediato entroterra;

Dal pomeriggio di domani, giovedì 25 novembre 2021, e per le successive 18 ore si prevedono precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco su Calabria, Basilicata e Puglia meridionale, con particolare riferimento alle aree joniche;

Dal pomeriggio di domani, giovedì 25 novembre 2021, e per le successive 18 ore si prevedono venti forti, da sud-est, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale e settori jonici di Calabria e Basilicata.

I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento