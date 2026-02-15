Bollettino Aeronautica Militare: piogge intense in Sicilia fino a stasera, da lunedì sera vento forte con raffiche fino a tempesta

Allerta Meteo domani, lunedì 16 febbraio 2026, per una nuova ondata di maltempo che determinerà nevicate intense ed abbondanti, vento nordoccidentale con raffiche di burrasca forte fino a tempesta, e per mareggiate. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 15 febbraio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 15/02/26. Persistono: fino alla sera di oggi, domenica 15 febbraio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale , sulla Sicilia ;

fino alle prime ore del mattino di domani, lunedì 16 febbraio 2026, stato del mare fino a molto agitato su Mar e Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia. Si prevedono, dalle prime ore di domani, lunedì 16 febbraio 2026, e fino a termine giornata, nevicate intense ed abbondanti al di sopra dei 1000 metri su Valle d’Aosta e Piemonte, quest’ultimo con particolare riferimento ai rilievi del relativo settore settentrionale. Si prevede inoltre vento forte nordoccidentale con raffiche di burrasca forte e forti mareggiate lungo le eventuali coste esposte: dalle prime ore di domani , lunedì 16 febbraio 2026 e fino a tutta la giornata di dopodomani, martedì 17 febbraio 2026, sui crinali e nelle vallate alpine di Valle d’Aosta e Piemonte , con coinvolgimento nel pomeriggio di domani , lunedì 16 febbraio 2026, anche delle zone pianeggianti occidentali di quest’ultimo;

dalle prime ore di domani , lunedì 16 febbraio 2026 e fino a tutta la giornata di dopodomani , martedì 17 febbraio 2026, sulla Sardegna ;

dal pomeriggio di domani , lunedì 16 febbraio 2026, e fino alla sera di dopodomani, martedì 17 febbraio 2026, sulla Calabria , con raffiche in locale intensificazione fino a tempesta ;

da tardo pomeriggio di domani, lunedì 16 febbraio 2026, e fino a termine giornata, sul Lazio ;

dalla sera di domani , lunedì 16 febbraio 2026, e fino al pomeriggio di dopodomani, martedì 17 febbraio 2026, sulla Campania ;

dalla sera di domani , lunedì 16 febbraio 2026, e fino alla sera di dopodomani, martedì 17 febbraio 2026, sulla Basilicata ;

dalla sera di domani, lunedì 16 febbraio 2026, e fino alla sera di dopodomani, martedì 17 febbraio 2026, sulla Sicilia, con raffiche in locale intensificazione fino a tempesta nella giornata di martedì 17 febbraio 2026. Si prevede infine stato del mare fino a molto agitato: dalle prime ore e fino al pomeriggio di domani, lunedì 16 febbraio 2026, sul Tirreno centromeridionale;

dalle prime ore e fino a termine giornata di domani, lunedì 16 febbraio 2026, sullo Ionio, con particolare riferimento ai settori meridionale ed orientale“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento