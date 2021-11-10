BOLLETTINO AERONAUTICA MILITARE: PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI SULLA SICILIA PER LE PROSSIME 36/48 ORE

E' stato emanato pochi minuti il bollettino dell'Aeronautica Militare per la giornata di domani, 11 Novembre 2021, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 11 NOVEMBRE 2021:

PERSISTONO:

- PER LE PROSSIME 36/48 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SICILIA;

- VENTI FORTI CON RAFFICHE DI BURRASCA SULLA LIGURIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTROCCIDENTALE.

SI PREVEDONO:

- DALLE PRIME ORE DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE NORDORIENTALE DELL'ISOLA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.