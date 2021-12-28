BOLLETTINO COVID: 78.313 NUOVI POSITIVI IN ITALIA, 2819 IN SICILIA
Sono 2.819 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 50.332 tamponi processati.
Gli attuali positivi sono 32.143 con un aumento di 2.279 casi. I guariti sono 732. Ventotto le vittime, che portano il totale dei decessi a 7.475.
Sul fronte ospedaliero sono 773 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 88, sette in più rispetto a ieri.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 93.707 (445)
- Catania: 92.607 (659)
- Messina: 44.272 (469)
- Siracusa: 29.146 (194)
- Trapani: 24.128 (180)
- Ragusa: 22.035 (207)
- Caltanissetta: 21.264 (183)
- Agrigento: 21.083 (248)
- Enna: 11.073 (234)
DATI ITALIA
Forte impennata della curva pandemica in Italia: sono 78.313 i nuovi contagi, rispetto ai 30.810 precedenti. Mai così tanti contagi da inizio pandemia,ma con un numero record di tamponi 1.034.677. Il tasso di positività scende al 7,6%.
In crescita le vittime,202 nelle ultime 24 ore, 142 il giorno prima.
Continua la pressione sugli ospedali: +366 ricoveri ordinari e +19 in terapia intensiva con ben 119 ingressi in 24 ore.Boom di casi in Lombardia, +28.795
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 78.313 contagiati
• 202 morti
• 16.746 guariti
+19 terapie intensive | +366 ricoveri
1.034.677 tamponi
Tasso di positività: 7,6% (-1,4%)
108.948.819 dosi di vaccino somministrate in totale