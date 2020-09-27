BOLLETTINO DEL 27 SETTEMBRE: IN SICILIA ALTRI 107 CASI E 2 MORTI PER COVID

Sono 107 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia che fa salite il numero dei contagiati attuali a 2.656: 268 ricoverati con sintomi, 14 in terapia intensiva (+1) e 2.377 in isolamento domiciliare. Crescon...

Sono 107 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia che fa salite il numero dei contagiati attuali a 2.656: 268 ricoverati con sintomi, 14 in terapia intensiva (+1) e 2.377 in isolamento domiciliare. Crescono i deceduti: 308, due in più rispetto a ieri. Una vittima a Sciacca, l'altra a Messina.

Sul fronte della distribuzione fra province

66 PALERMO

14 CATANIA

10 ENNA

6 MESSINA

6 CALTANISSETTA

3 RAGUSA

1 TRAPANI

1 AGRIGENTO

0 SIRACUSA

La Regione Sicilia ha comunicato che dei 107 nuovi casi positivi di oggi, 7 sono migranti dell’hotspot di Lampedusa.

Sono 6.683 i casi totali, 3.726 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 4.202.

DATI ITALIA

Resta apparentemente stabile l'incremento dei contagi per coronavirus in Italia. Dal bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.766 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte dei 1.869 casi di ieri, ma con quasi 20 mila tamponi in meno (84.714 oggi). Le vittime sono 17 come il giorno precedente, per un totale di 35.835. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 309.870. Solo la Valle d'Aosta fa registrare zero nuovi casi.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1766 contagiati

• 17 morti

• 724 guariti

+7 terapie intensive | +100 ricoveri

87.714 tamponi