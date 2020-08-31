BOLLETTINO DEL 31 AGOSTO IN SICILIA: ALTRI 26 CONTAGI, 7 SONO IN PROVINCIA DI CATANIA

Sono 26 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 8 in meno rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Due sono migranti, ospiti a Lam...

Sono 26 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 8 in meno rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Due sono migranti, ospiti a Lampedusa e Catania

Questo il dettaglio dei nuovi positivi per provincia: Catania 7, Palermo 7, Siracusa 4, Ragusa 3, Caltanissetta 2, Messina, Trapani ed Enna 1.

Attualmente ci sono 1.125 positivi di cui 70 ricoverati in ospedale (+2), 10 in terapia intensiva e 1045 in isolamento domiciliare, per un totale di 4317 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.906 (+15). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.

Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille, da sottolineare con la meta dei tamponi eseguiti in meno circa rispetto al giorno precedente.

L’incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 996 contagiati

• 6 morti

• 117 guariti

+8 terapie intensive | +37 ricoveri

58.000 tamponi circa