Bollettino della Protezione civile: domani temporali

Invito alla prudenza per la popolazione

95047.it La Protezione Civile regionale ha comunicato che a partire dalle prime ore di lunedì 16 febbraio, si prevedono su Catania e provincia precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Nella classificazione di allerta la situazione è contraddistinta con il colore arancione, prevedendo una criticità moderata. Si raccomanda prudenza soprattutto a chi si metterà alla guida.