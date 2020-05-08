BOLLETTINO: ITALIA, SUPERATI I 30.000 MORTI (OGGI 243). ISS: CURVA DECRESCE IN TUTTE LE REGIONI
Sono oltre trentamila i morti in Italia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile i decessi sono in tutto 30.201: di questi, 243 sono avvenuti nelle ultime...
Sono oltre trentamila i morti in Italia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile i decessi sono in tutto 30.201: di questi, 243 sono avvenuti nelle ultime 24 ore.
Si registrano però 2.747 guariti in più rispetto a ieri, per un totale di 99.023, e continua a calare anche il numero delle persone attualmente positive (in tutto 87.961, -1.663).
I ricoverati con sintomi scendono sotto i 15mila: al momento sono 14.636, in calo di 538 unità nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono 1.168 (-143), mentre in isolamento domiciliare si trovano 72.157 persone.
I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 217.185 (+1.327). In tutto sono stati eseguiti 2.445.063 tamponi, i casi testati sono 1.608.985.
Bollettino aggiornato ad oggi:
• POSITIVI: 217.185 (+1.327)
di cui 87.961 attuali (-1.663)
• DECEDUTI: 30.201 (+243)
• GUARITI: 99.023 (+2.747)