BOLLETTINO: ITALIA, SUPERATI I 30.000 MORTI (OGGI 243). ISS: CURVA DECRESCE IN TUTTE LE REGIONI

Sono oltre trentamila i morti in Italia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile i decessi sono in tutto 30.201: di questi, 243 sono avvenuti nelle ultime...

A cura di Redazione 08 maggio 2020 21:08

