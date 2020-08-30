BOLLETTINO ULTIME 24ORE: SICILIA 34 NUOVI CASI, IN ITALIA 1365

Sono 34 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 5 in più rispetto alla giornata di ieri. Cinque sono migranti e cinque sono dei mediatori culturali del centro di Pietraperzia. È q...

Sono 34 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 5 in più rispetto alla giornata di ieri. Cinque sono migranti e cinque sono dei mediatori culturali del centro di Pietraperzia. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Attualmente ci sono 1.114 positivi di cui 68 ricoverati in ospedale (-2), 10 in terapia intensiva e 1036 in isolamento domiciliare, per un totale di 4291 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.891 (+4). Rimane fermo il dato dei decessi: 286.

In lieve calo il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: 1.365 nelle ultime 24 ore,contro i precedenti 1.444 Il totale dei casi registrati finora è 268.218.

I decessi sono 4 (ieri 1), portando il totale delle vittime a 35.477. Sono i dati del ministero della Salute.

Salgono a 86 i ricoveri in terapia intensiva, 7 in più dei precedenti. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 81.723 (erano 100 mila ieri). Non ci sono regioni a zero contagi.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1.365 contagiati

• 4 morti

• 312 guariti

+7 terapie intensive | +83 ricoveri

Circa 82 mila tamponi