BOLLO AUTO ARRETRATO, SCADENZA PROROGATA AL 28 FEBBRAIO 2023

E' stata prorogata al 28 febbraio 2023, con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze, il termine con cui è possibile pagare la tassa automobilistica senza le sanzioni e gli interessi.

La possibilità era scaduta il 30 novembre secondo la legge regionale 16 del 10 agosto scorso.

Si potranno quindi pagare entro febbraio i bolli auto e moto la cui scadenza sia stabilita tra l'1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2021. Ora si attende il decreto dove saranno definite le modalità attuative che riguarderanno gli uffici Aci.

La norma è stata pubblicata oggi in gazzetta ufficiale. «L'agevolazione "Straccia bollo" voluta dalla Regione - dice l'assessore all'Economia Marco Falcone - sarà in vigore per altri due mesi, facilitando le cose ai cittadini che intendono mettersi in regola, seguendo l'esempio dei più di 150mila siciliani che hanno saldato gli arretrati nei mesi scorsi. Al netto di qualche lungaggine, il governo Schifani conferma l'impegno a venire incontro a cittadini e imprese, lavorando al contempo per l'equilibrio finanziario della Regione»