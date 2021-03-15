BOLOGNA: AGLI ESAMI PER LA PATENTE CON LA TELECAMERA NELLA MASCHERINA, DENUNCIATO
A Bologna un uomo si è presentato in Motorizzazione per sostenere l’esame per la patente ma la commissione si è insospettita per gli strani movimenti che faceva con la testa. In effetti la mascherina...
A Bologna un uomo si è presentato in Motorizzazione per sostenere l’esame per la patente ma la commissione si è insospettita per gli strani movimenti che faceva con la testa. In effetti la mascherina che indossava aveva un foro inspiegabile. Gli esaminatori hanno chiesto all’uomo di togliersela.
All’interno c’era una piccola telecamera artigianale che riprendeva il monitor del computer dove venivano proiettati i quiz d’esame. Le immagini venivano poi trasmesse ad un complice che avrebbe suggerito le risposte esatte facendo vibrare il cellulare che l’esaminando teneva in tasca. Una vibrazione corrispondeva a vero, due vibrazioni a falso.
L’esame per il 50enne è finito lì ed invece della patente ha portato a casa una denuncia da parte degli agenti del commissariato Bolognina-Pontevecchio.