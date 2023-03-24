BOLOGNA. DURANTE IL RIFORNIMENTO SCOPPIA LA BOMBOLA SU UN'AUTO: 4 FERITI, DI CUI UNO GRAVE

Tragedia sfiorata nella giornata di ieri, 23 Marzo 2023 a Bologna.Un 46enne è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato in ospedale in ambulanza, a causa dell'esplosione di una bombola Gpl all'i...

Tragedia sfiorata nella giornata di ieri, 23 Marzo 2023 a Bologna.

Un 46enne è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato in ospedale in ambulanza, a causa dell'esplosione di una bombola Gpl all'interno di un'auto in via Alberelli, zona Borgo Panigale, periferia ovest di Bologna.

Lo scoppio è avvenuto durante un'operazione di rifornimento in un distributore di carburante, provocando danni importanti alle strutture.

Vigili del fuoco e 118 hanno soccorso anche altre tre persone, con ferite più lievi e hanno mettesso in sicurezza la zona. Per i rilievi procedono i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale.

Dai primi accertamenti non ci sarebbero dubbi sull'origine accidentale di quanto avvenuto.