BOLOGNA, L'APPELLO DI UNA MAMMA PER IL FIGLIO MALATO DI TUMORE: "SCRIVETEGLI TANTE LETTERE COSÌ SI DISTRAE"

Una mamma di Bologna, Francesca Ferri, ha scritto un post su Facebook nel quale chiede agli utenti di inviare "una lettera, un disegno o una foto di un animale" a suo figlio Lorenzo Bastelli, che sta...

Una mamma di Bologna, Francesca Ferri, ha scritto un post su Facebook nel quale chiede agli utenti di inviare "una lettera, un disegno o una foto di un animale" a suo figlio Lorenzo Bastelli, che sta per compiere 14 anni ed è affetto da sarcoma di Ewing, per aiutarlo a distrarsi, a conoscere il mondo e a non pensare almeno per qualche minuto alla malattia.

Il post - Lorenzo è iscritto alla prima liceo scientifico, a Bologna, ma non può andare a scuola per le gravi conseguenze della recidiva del sarcoma di Ewing. "Probabilmente penserete che sono un pochino 'suonata', come si dice dalle mie parti. Il periodo è un po' difficile e Lorenzo, affetto da sarcoma di Ewing, ultimamente, anche a seguito di qualche complicazione e fastidio fisico (è un eufemismo), è costretto a stare a casa con poca mobilità. È un momento di passaggio per lui, i vecchi compagni di classe stanno percorrendo strade diverse e i nuovi li conosce poco, nonostante adori studiare al liceo scientifico e sia bravissimo in matematica, questo è un momento un po' faticoso", confida la madre del 14enne.

Francesca chiede quindi, anche condividendo il post che ha scritto sui social, di scrivere a suo figlio "una lettera come si usava ai vecchi tempi (lui ama ricevere delle lettere, le tiene tutte da parte e se le rilegge spesso). Mi piacerebbe tanto che avesse la possibilità di interagire con più persone possibili. Non solo chi lo conosce già ma anche chi può raccontargli qualcosa di quello che fa, di quello che succede al di fuori". Tra pochi giorni, il 10 novembre, Lorenzo compie gli anni, e "sarebbe un regalo bellissimo. Una lettera per lui, un disegno, una foto di una animale (lui ama tantissimo gli animali), fotografie, lo porterebbero ad alleggerire i suoi pensieri".

Infine Francesca scrive l'indirizzo (Via Berlinguer 71/B - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna), con la speranza che Lorenzo riceva tante lettere. L'appello è diventato virale in poco tempo e ha commosso gli utenti.