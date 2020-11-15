BOLOGNA: POSITIVO BUSSA A CASA DELL’AMANTE MA LEI NON APRE E CHIAMA I CARABINIERI

Continuano gli accertamenti sul territorio da parte delle Forze dell'Ordine per garantire il rispetto delle norme anti-contagio.Secondo i dati aggiornati, soltanto negli ultimi due giorni il comando p...

Continuano gli accertamenti sul territorio da parte delle Forze dell'Ordine per garantire il rispetto delle norme anti-contagio.

Secondo i dati aggiornati, soltanto negli ultimi due giorni il comando provinciale dei Carabinieri di Bologna ha controllato 1.107 veicoli e 197 esercizi pubblici, e ha identificato 1.193 persone, multandone circa 30 per violazione delle norme.

Tra questi un caso piuttosto bizzarro è balzato agli onori della cronaca. Un uomo positivo al Covid-19 e sottoposto a sorveglianza sanitaria ha eluso l'isolamento fiduciario per recarsi a casa dell'amante.

La storia arriva da Castel Maggiore. Il protagonista, un bolognese, avrebbe bussato insistentemente alla porta per entrare nell'abitazione, ma la donna, consapevole della sua condizione, non ha aperto, lasciandolo sull'uscio fino all'arrivo dei Carabinieri. Sarebbero stati proprio questi ultimi, dopo l'accertamento, a riportarlo a casa da sua moglie per proseguire l'isolamento fiduciario.

Da Sasso Marconi, invece, arriva la notizia di un 42enne italiano che è stato multato per vilipendio per aver pubblicamente disprezzato sui social i carabinieri che lo avevano recentemente sanzionato per una violazione delle norme anti-Covid.