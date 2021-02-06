BOLOGNA, SCHIAFFI A BIMBO DI TRE ANNI, MAESTRA D’ASILO ARRESTATA DAI CARABINIERI IN FLAGRANZA

Una maestra di una scuola dell'infanzia di Bologna è stata arrestata dai Carabinieri per maltrattamenti su minori. La donna, italiana, incensurata e dipendente comunale, è finita in manette in flagran...

Una maestra di una scuola dell'infanzia di Bologna è stata arrestata dai Carabinieri per maltrattamenti su minori. La donna, italiana, incensurata e dipendente comunale, è finita in manette in flagranza di reato, nel corso di un'indagine svolta anche con intercettazioni ambientali che i militari della Compagnia Bologna Centro, coordinati dalla Procura, avevano installato nella scuola per accertare i metodi educativi 'sospetti' che si temeva l'insegnante utilizzasse sui bambini di tre anni che i genitori le affidavano quotidianamente.

Gli episodi analizzati - spiega l'Arma - erano diventati talmente preoccupanti che martedì pomeriggio i militari hanno deciso di intervenire d'urgenza nella scuola per bloccare la donna e arrestarla mentre schiaffeggiava un bambino. La maestra, dopo la convalida dell'arresto da parte del Gip di Bologna, è stata rimessa in libertà, senza l'adozione di misure cautelari personali che erano state richieste dalla Procura. (ANSA).