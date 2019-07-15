BOMBA D’ACQUA SU AVOLA, UN’AUTO TRASCINATA IN MARE

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta nel pomeriggio per circa 20 minuti su Avola. In diverse zone della città si sono registrati importanti disagi alla circolazione viste le strade trasformatesi...

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta nel pomeriggio per circa 20 minuti su Avola. In diverse zone della città si sono registrati importanti disagi alla circolazione viste le strade trasformatesi velocemente in delle fiumare.

Attimi di paura quando un’automobile, trascinata dalla violenza dell’acqua piovana, è finita in acqua, scavalcando la banchina che costeggia i ruderi della tonnara.

Fortunatamente dentro l’auto non vi era nessuno a bordo.



“La Protezione Civile locale – fa sapere il sindaco di Avola, Luca Cannata – è allertata e stiamo operando con mezzi e uomini sul territorio.”