Bomba ecologica sulla SP137/II: rifiuti ed eternit abbandonati in zona San Marco

PATERNÒ – Una nuova segnalazione giunge alla redazione di 95047.it da parte di un cittadino che denuncia la presenza di una vera e propria “bomba ecologica” lungo la strada provinciale SP137/II, in zo...

A cura di Redazione Redazione
13 novembre 2025 10:04
News
PATERNÒ – Una nuova segnalazione giunge alla redazione di 95047.it da parte di un cittadino che denuncia la presenza di una vera e propria “bomba ecologica” lungo la strada provinciale SP137/II, in zona San Marco, nei pressi della Cartiera.

Come mostrano le immagini inviate, ai margini della carreggiata si trova una grande quantità di rifiuti abbandonati: plastica, materiali edili, sacchi neri, scarti di vario tipo e – elemento ancor più preoccupante – presunti frammenti di eternit, materiale altamente pericoloso per la salute e l’ambiente se disperso senza adeguate procedure di smaltimento.

“Buona serata, volevo segnalare questa bomba ecologica sulla SP137/II, zona San Marco. È pieno di eternit”, scrive il cittadino che ha contattato la redazione di 95047.it.

La situazione, oltre a rappresentare un potenziale rischio ambientale, alimenta il degrado di un’area già colpita in passato da episodi analoghi.

Si auspica un immediato intervento delle autorità competenti per la rimozione e la messa in sicurezza dei materiali pericolosi.

