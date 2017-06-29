BONUS CULTURA, DOMANI ULTIMO GIORNO PER RICHIEDERLO

Ultime ore per richiedere il bonus cultura. Domani, 30 giugno, scadrà infatti il termine per registrarsi sulla piattaforma informatica www.18App.it, passaggio necessario per richiedere i 500 euro mess...

Ultime ore per richiedere il bonus cultura. Domani, 30 giugno, scadrà infatti il termine per registrarsi sulla piattaforma informatica www.18App.it, passaggio necessario per richiedere i 500 euro messi a disposizione dal governo per i ragazzi del 1998 che abbiano compiuto 18 anni nel 2016, da spendere in libri, mostre, concerti, teatro, cinema, escursioni e tanto altro ancora.

Per richiedere il bonus, operativo dal 3 novembre 2016 e utilizzabile fino al 31 dicembre 2017, i giovani interessati dovranno richiedere l'attribuzione della identità digitale (credenziali SPID), rivolgendosi a uno dei gestori di identità accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Utilizzando le credenziali dovranno poi registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata www.18App.it. Ai beneficiari sarà quindi attribuita una Carta elettronica utilizzabile, attraverso buoni di spesa, presso le strutture inserite in un apposito elenco. Si ricorda che i buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che deve inserire i dati richiesti sulla piattaforma elettronica e possono essere anche stampati. Quando l'esercizio commerciale o il luogo culturale accreditato accetterà il voucher, si ridurrà automaticamente il credito disponibile.

