Bonus elettrodomestici, il click day parte tra blocchi e disagi: App Io in tilt, rallentamenti in tutta Italia
il giorno del bonus elettrodomestici 2025. Dalle 7:00 di oggi, martedì 18 novembre, si è aperto ufficialmente il click day per richiedere l’incentivo destinato alla sostituzione di apparecchi obsoleti...
il giorno del bonus elettrodomestici 2025. Dalle 7:00 di oggi, martedì 18 novembre, si è aperto ufficialmente il click day per richiedere l’incentivo destinato alla sostituzione di apparecchi obsoleti con modelli ad alta efficienza energetica. Il contributo copre fino al 30% del costo d’acquisto, con tetti massimi fissati a 100 euro per nucleo familiare e 200 euro per chi possiede un ISEE inferiore a 25.000 euro.
App Io inaccessibile dalle prime ore: “C’è un problema temporaneo”
Fin dall’avvio della procedura, la sezione Servizi dell’App Io è risultata inaccessibile per moltissimi utenti. Intorno alle 7:20, l’applicazione ha iniziato a mostrare il messaggio “C’è un problema temporaneo, riprova”, impedendo di fatto l’avvio della richiesta.
Alla base del malfunzionamento ci sarebbe il massiccio numero di accessi simultanei per il bonus, che avrebbe saturato i server dell’app.
L’alternativa che funziona: bonuselettrodomestici.it
Molti utenti, nel frattempo, stanno riuscendo a completare la domanda attraverso il sito dedicato, bonuselettrodomestici.it, accessibile tramite Spid o Cie.
Il portale registra qualche rallentamento in apertura, ma la procedura risulta al momento utilizzabile.
Chi può richiederlo e cosa si può acquistare
Possono beneficiare del bonus le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale del 22 ottobre 2025.
Il voucher permette l’acquisto di un solo elettrodomestico per famiglia anagrafica, scegliendolo tra quelli ammessi al contributo (qui l’elenco completo).
L’obiettivo è favorire la sostituzione degli apparecchi più energivori con modelli moderni, riducendo i consumi e sostenendo la transizione ecologica.
Come presentare la domanda
La richiesta può essere inviata tramite:
- App Io (una volta ripristinato il servizio)
- Piattaforma Pari di PagoPA
- Sito ufficiale bonuselettrodomestici.it con accesso Spid o Cie
Per procedere da App Io è necessario aggiornare l’app all’ultima versione, accedere alla sezione Servizi, selezionare Bonus elettrodomestici e seguire la procedura guidata.
Le richieste vengono gestite in ordine cronologico e l’erogazione proseguirà fino a esaurimento fondi. Le domande in eccesso finiranno in una lista d’attesa.
Esito, tempi e utilizzo del voucher
Una volta verificati i requisiti, l’utente riceverà una notifica sull’App Io con l’esito.
I tempi possono variare da poche ore a qualche giorno, in base al numero delle domande.
Se approvato, il bonus comparirà nel Portafoglio dell’app e dovrà essere utilizzato entro 15 giorni presso commercianti convenzionati.
Cosa succede se non viene utilizzato entro 15 giorni?
Se un voucher non viene speso in tempo, l’importo ritornerà disponibile e sarà assegnato automaticamente agli utenti in lista d’attesa. Anche in questo caso, la conferma arriverà tramite notifica dell’App Io.