Bonus Figlio da 1.000 euro: domande entro il 28 febbraio 2026 per i nati tra ottobre e dicembre 2025
C’è tempo fino al 28 febbraio 2026 per presentare la domanda del Bonus Figlio da 1.000 euro destinato ai bambini nati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025.
L’avviso rientra nel D.D.G. n. 1055/S8 del 24 aprile 2025 della Regione Siciliana e disciplina criteri e modalità di erogazione del contributo previsto dall’art. 6, comma 5, della L.R. 10/2003.
💶 A quanto ammonta il contributo
Il bonus prevede un contributo di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato, nei limiti dello stanziamento disponibile.
✅ Requisiti principali
Possono presentare domanda i genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) in possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana o comunitaria (oppure permesso di soggiorno valido per cittadini extracomunitari);
Residenza in Sicilia;
Nascita del bambino nel territorio siciliano;
ISEE del nucleo familiare non superiore a 10.140 euro.
📄 Documenti da allegare
Alla domanda dovranno essere allegati:
Documento di riconoscimento in corso di validità;
Attestazione ISEE valida alla data della richiesta;
Permesso di soggiorno (se necessario);
Eventuale provvedimento di adozione.
📍 Dove presentare la domanda
Le istanze devono essere presentate presso il Comune di residenza, secondo le modalità indicate dall’ente.
Per i bambini nati nel corso del 2026 verrà pubblicato un ulteriore avviso dopo lo stanziamento delle nuove risorse da parte della Regione Siciliana.
