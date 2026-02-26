95047

Bonus Figlio da 1.000 euro: domande entro il 28 febbraio 2026 per i nati tra ottobre e dicembre 2025

Bonus Figlio da 1.000 euro: domande entro il 28 febbraio 2026 per i nati tra ottobre e dicembre 2025

A cura di Redazione
26 febbraio 2026 12:28
Bonus Figlio da 1.000 euro: domande entro il 28 febbraio 2026 per i nati tra ottobre e dicembre 2025 -
News
Condividi

C’è tempo fino al 28 febbraio 2026 per presentare la domanda del Bonus Figlio da 1.000 euro destinato ai bambini nati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025.

L’avviso rientra nel D.D.G. n. 1055/S8 del 24 aprile 2025 della Regione Siciliana e disciplina criteri e modalità di erogazione del contributo previsto dall’art. 6, comma 5, della L.R. 10/2003.

💶 A quanto ammonta il contributo

Il bonus prevede un contributo di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato, nei limiti dello stanziamento disponibile.

✅ Requisiti principali

Possono presentare domanda i genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) in possesso dei seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana o comunitaria (oppure permesso di soggiorno valido per cittadini extracomunitari);

  • Residenza in Sicilia;

  • Nascita del bambino nel territorio siciliano;

  • ISEE del nucleo familiare non superiore a 10.140 euro.

📄 Documenti da allegare

Alla domanda dovranno essere allegati:

  • Documento di riconoscimento in corso di validità;

  • Attestazione ISEE valida alla data della richiesta;

  • Permesso di soggiorno (se necessario);

  • Eventuale provvedimento di adozione.

📍 Dove presentare la domanda

Le istanze devono essere presentate presso il Comune di residenza, secondo le modalità indicate dall’ente.

Per i bambini nati nel corso del 2026 verrà pubblicato un ulteriore avviso dopo lo stanziamento delle nuove risorse da parte della Regione Siciliana.

[media id="30052"

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047