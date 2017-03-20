Bonus mamma domani 2017 aggiornamenti dall'INPS

"Il programma è in fase di elaborazione, per cui ci vorrà un po' di tempo" spiega l'ufficio stampa Inps. Il pratica il bonus esiste, si è allungata solo la tempistica.E per chi era al settimo mese di...

"Il programma è in fase di elaborazione, per cui ci vorrà un po' di tempo" spiega l'ufficio stampa Inps. Il pratica il bonus esiste, si è allungata solo la tempistica.

E per chi era al settimo mese di gravidanza a gennaio?

In più, continuano dall'Inps, "i diritti non si perdono, ci sarà purtroppo magari un ritardo nell'erogazione. Ma quello che è stato maturato verrà erogato interamente".

Quindi, dal primo di gennaio, chi ne aveva diritto, ne ha ancora diritto. "Mancano gli ultimi dettagli operativi. Credo che sarà veramente questione di poco tempo. Verranno emanate le istruzione operative, come presentare la domanda (sarà online), la sezione in cui si troverà il modulo e tutte queste informazioni di carattere pratico" spiegano.

Per quanto riguarda le tempistiche?

Una data non c'è, ma abbiamo una rassicurazione dall'Inps: "Credo che sia imminente. La realizzazione del programma è già partita".