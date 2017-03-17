Bonus mamma domani 2017, le ultime novità

Il premio di 800 euro 'Mamma domani', conosciuto anche come 'bonus gravidanza', spetta a ogni figlio nato o adottato nel 2017, è concesso in un'unica soluzione, e non prevede limiti di reddito. A chia...

Il premio di 800 euro 'Mamma domani', conosciuto anche come 'bonus gravidanza', spetta a ogni figlio nato o adottato nel 2017, è concesso in un'unica soluzione, e non prevede limiti di reddito. A chiarirlo è la circolare Inps n.61/2017 pubblicata dall'Istituto di Previdenza che ha elencato le principali novità e le modalità per la richiesta del bonus.

1. Requisiti generali

residenza in Italia

cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’ art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;

per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

2. Maturazione del premio alla nascita o all’adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

compimento del 7° mese di gravidanza;

parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;

adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;

affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.