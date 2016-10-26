Bonus mamme domani 2017: 800 euro donne al 7° mese di gravidanza

Bonus mamme domani 2017, è il nuovo aiuto economico che il governo Renzi, metterà in campo, insieme ad altre misure prorogate e confermate anche per il prossimo anno per le famiglie, con la nuova Legg...

Bonus mamme domani 2017, è il nuovo aiuto economico che il governo Renzi, metterà in campo, insieme ad altre misure prorogate e confermate anche per il prossimo anno per le famiglie, con la nuova Legge di Stabilità 2017.

Vediamo in dettaglio cos’è il nuovo bonus 800 euro per le donne in gravidanza, come funziona il premio mamme domani 2017 a chi spetta e come fare domanda Inps, e quali sono gli altri aiuti contributi e sostegni confermati e/o prorogati per il 2017 con la nuova Legge di Bilancio.

Bonus mamme domani 2017 cos'è e come funziona?

Il bonus mamme domani 2017, è una nuova agevolazione che il Governo Renzi, ha voluto inserire nel testo della Legge di Stabilità 2017 come misura atta a sostenere il reddito delle donne in gravidanza che devono, quindi, sostenere ingenti costi sia dal punto di vista diagnostico che di prodotti per la prima infanzia.

Nella Legge di Bilancio 2017, il pacchetto riservato alle future mamme, nido e baby sitter, è per 600 milioni di euro ed oltre al nuovo premio mamme domani, prevede anche la riconferma del bonus baby-sitter pari a 600 euro al mese da richiedere al posto del congedo facoltativo, bonus bebè 2017 di 960 euro l'anno per i primi tre anni di vita e nuovo buono nido 2017, ossia, un voucher per affrontare il costo della retta degli asili nido pubblici e privati.

A chi spetta bonus 800 euro 2017? Alle donne al settimo mese di gravidanza:

Il bonus gravidanza 2017, è il nuovo contributo economico, previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2017, da destinare alle mamme, a partire dal 7° mese di gravidanza.

Il premio mamme domani 2017, è quindi un nuovo bonus 800 euro 2017 da erogare una tantum alla futura mamma, al fine di aiutarla a coprire le spese di esami e diagnostica e le spese per il bambino, subito dopo la nascita.

Per sapere a chi spetta il bonus gravidanza 2017, i requisiti e le condizioni per accedere al premio, dobbiamo attendere il decreto attuativo.

Dalla bozza del testo della Legge di Bilancio 2017, al Titolo III Capitolo 2, si legge comunque che questo nuovo bonus erogato dalla Stato è un "Premio alla nascita" che parte dal 1° gennaio 2017, e prevede l'erogazione di un assegno da 800 euro in un'unica soluzione, alla futura mamma, indipendentemente dal reddito.

A partire dal 2017, quindi, le future mamme al compimento del settimo mese di gravidanza, se vorranno richiedere il bonus, dovranno presentare l'apposita domanda all'INPS, per via telematica,

Bonus mamme 2017 modulo domanda:

Come tutti i bonus famiglia, che vanno dal bonus bebè ai voucher baby sitter, anche il bonus mamme domani devono essere richiesti all’Inps per via telematica.

Per conoscere le modalità su come presentare la domanda bonus mamme 2017, si deve però attendere l’approvazione definitiva del testo della legge di Stabilità, l’emanazione del decreto attrattivo e la circolare INPS che ne spieghi i requisiti e le eventuali condizioni di reddito ISEE, per accedere al nuovo beneficio.

La domanda va presentata all'Inps, al compimento del 7° mese di gravidanza.