BONUS MATRIMONIO. FINO AL 1° FEBBRAIO 2021 PER LA DOMANDA

La Regione Siciliana offre la possibilità di usufruire del bonus matrimonio, il cui obiettivo è quello di incentivare in modo concreto e immediato i futuri sposi e le imprese del wedding, a seguito de...

La Regione Siciliana offre la possibilità di usufruire del bonus matrimonio, il cui obiettivo è quello di incentivare in modo concreto e immediato i futuri sposi e le imprese del wedding, a seguito della pandemia da COVID-19. Il decreto del 25 settembre scorso, pubblicato sul sito del Dipartimento Famiglia, sancisce criteri e modalità per l’erogazione del benefit. La comunicazione arriva dal Comune.

Chi può fare richiesta?

I requisiti per poter fare domanda del bonus matrimonio alla Regione Sicilia sono:

Residenza in Sicilia di uno dei due nubendi da almeno un anno alla data del 15 settembre 2020;

La data delle nozze deve essere compresa tra il 15 settembre e il 31 luglio 2021, e include sia i riti civili che religiosi;

Il matrimonio deve tenersi all’interno del territorio siciliano;

Disporre di un ISEE massimo di 30.000 euro che verrà calcolato sommando i valori ISEE dei nuclei famigliari di origine dei due sposi, più i valori ISEE dei due coniugi, il tutto ridotto poi del 40%.

Come possiamo richiedere il bonus?

La richiesta per la concessione del contributo – firmata da entrambi i nubendi e accompagnata da documenti di identità validi – dev’essere rivolta al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e spedita all’indirizzo email fornito sul decreto. Dovranno inoltre essere forniti: i dati anagrafici dei coniugi, l’attuale residenza, luogo e data del matrimonio, nuova residenza (se verrà effettuato un cambio di domicilio) e la spesa complessiva che si intende sostenere.

C’è tempo fino al 01 Febbraio 2020 per presentare domanda a

[email protected].