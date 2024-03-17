BONUS PSICOLOGO, DA DOMANI AL VIA CON LE DOMANDE: TUTTE LE INFO

Bonus psicologo si parte: da domani, lunedì 18 marzo, si potrà infatti richiedere il contributo che coprirà fino a un massimo di spesa di 1.000 euro l'anno.Lo ricorda l'agenzia delle Entrate sulla sua...

Lo ricorda l'agenzia delle Entrate sulla sua webzine, FiscoOggi, spiegando che per l'invio delle domande ci sarà tempo fino al 31 maggio.

Una recente circolare Inps fornisce indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo.

Il bonus, il cui importo massimo è di 1.500 euro per persona, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti che al momento della presentazione della domanda presentano due requisiti: la residenza in Italia e un valore dell'Isee, in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50mila euro.

L'importo riconosciuto varia a seconda dell'Isee.

La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio 'Contributo sessioni psicoterapia' attraverso una delle seguenti modalità: