BONUS REVISIONE AUTO 2023, COME CHIEDERE I 9,95 EURO DI RIMBORSO

Bonus veicoli sicuri o bonus revisione, ora è possibile richiedere il contributo per le revisioni effettuate nel corso del 2023. Iniziativa che si concluderà definitivamente il 31 dicembre di quest'anno.

Il contributo, da 9,95 euro, è infatti al terzo e ultimo anno di vita. Come si legge nelle Faq della piattaforma del Mit è possibile richiedere un solo contributo per un solo veicolo, una sola volta, per tutta la durata dell’iniziativa (2021/2023).

Per presentare la domanda non è richiesto nessun allegato o ricevuta, sono necessari solo i dati richiesti nella procedura online (l’identità dei beneficiari è accertata tramite credenziali SPID di livello 2). Una volta inserita la richiesta, viene emesso un numero di pratica attraverso il quale si possono recuperare i propri dati e seguire l'iter.

Il rimborso verrà effettuato successivamente alla verifica dei dati inseriti: è possibile controllare lo stato di avanzamento accedendo alla piattaforma e visualizzando lo stato della richiesta associata alla targa.

L'accredito avverrà direttamente sul conto corrente indicato nella domanda.