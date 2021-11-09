BONUS TERME, BOOM DI RICHIESTE: 250.000 PRENOTAZIONI E FONDI GIÀ ESAURITI

Grande successo per il Bonus Terme deciso dal governo per rilanciare un settore messo a dura prova dal Covid. A poche ore dall’apertura della piattaforma web di Invitalia sono arrivate più di 250.000 richieste, che hanno rapidamente portato all’esaurimento degli oltre 50 milioni di euro stanziati.

Le prenotazioni, riservate ai soli istituti termali, sono riprese stamattina dopo il boom di accessi che ieri aveva sovraccaricato la piattaforma.

Oggi il sistema informatico gestito da Invitalia ha ricevuto le domande dai quasi 200 enti termali accreditati, distribuiti su tutto il territorio nazionale.

L’elevato numero di domande conferma il grande interesse dei cittadini per il contributo che prevede uno sconto in fattura fino a 200 euro.

Nel sito invitalia il comunicato :

I fondi del bonus terme sono esauriti a seguito del forte interesse dimostrato dai cittadini. Le richieste pervenute dagli enti termali hanno impegnato tutte le risorse disponibili.

Pertanto il sistema di prenotazione è stato automaticamente chiuso e non è più possibile effettuare nuove prenotazioni. Per segnalare l’esaurimento dei fondi agli enti termali che avevano domande in fase di compilazione, il sistema ha generato il seguente messaggio: “Esiste già una prenotazione per il codice fiscale XYZ”.