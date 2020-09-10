95047

BOOM DI CONTAGI IN SICILIA CON 106 NUOVI CASI POSITIVI

Sono 106 i nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore, 29 in più rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei positivi in Sicilia dall'inizio della pandemia è di 5032. Non sono segnalati migranti nell...

A cura di Redazione Redazione
10 settembre 2020 17:20
BOOM DI CONTAGI IN SICILIA CON 106 NUOVI CASI POSITIVI -
Oltre 95047
Condividi

Sono 106 i nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore, 29 in più rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei positivi in Sicilia dall'inizio della pandemia è di 5032. Non sono segnalati migranti nell'ultima rilevazione.

I casi divisi per provincia:

  • Palermo 39
  • Catania 22
  • Trapani 17
  • Agrigento 11
  • Messina 5
  • Ragusa 5
  • Enna 3
  • Siracusa 2
  • Ragusa 2

Attualmente nell'Isola ci sono 108 persone ricoverate in ospedale (+3) e aumentano i pazienti terapia intensiva (18, anche qui +3), 1.477 in isolamento domiciliare per un totale di 1603 attualmente positivi. I guariti sono 3140, trenta in più di ieri. Rimangono invariati i decessi: 289.

Risalgono i casi di Covid-19 anche nel resto d'Italia: sono 1597 i casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, dieci le persone morte che erano positive al Covid-19. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile.

Il bilancio da inizio emergenza è di 283.180 contagi e 35.587 vittime.

Rispetto a ieri sono segnalati altri 613 guariti, nel complesso sono 211.885. Gli attualmente positivi sono 35.708, compresi i 974 registrati nelle ultime 24 ore. 94.186 i tamponi da ieri, 9.554.389 da inizio emergenza.

• 1597 contagiati
• 10 morti
• 613 guariti

+14 terapie intensive | +58 ricoveri

94.186 tamponi

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047