BORGETTO, SCANDALO AL COMUNE: UNA MICROCAMERA INSTALLATA NEL BAGNO DELLE DONNE

Una microcamera è stata trovata installata nei bagni delle donne al Comune di Borgetto, nel Palermitano. Alcune dipendenti hanno chiesto l'intervento dei carabinieri che hanno sequestrato l'apparecchio montato nella cassetta di scarico, con tanto di memoria, dove sono stati trovati registrati 12 video, ora al vaglio dei carabinieri di Partinico.

"Siamo costernati per quanto successo.

A scoprire la telecamera - dice il sindaco Luigi Garofalo - è stata una donna delle pulizie. Aspettiamo l'esito delle indagini, però mi sento di escludere che sia stato un dipendente comunale a installare la telecamera. Conosco la serietà dei lavoratori del Comune e posso escludere che ci sia una mano interna.

E' vero che il bagno era utilizzato dalla dipendenti del Comune, ma qualcuno dall'esterno potrebbe avere avuto la possibilità di accedere".