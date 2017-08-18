"BORGHI D'ITALIA" RUBRICA DI UNO MATTINA ESTATE A BIANCAVILLA - VIDEO
La città di Biancavilla, con le sue bellezze, è stata protagonista della rubrica "borghi d'Italia", all'interno del programma di RAI 1, "Uno mattina estate".Giorno 22 agosto verrà trasmesso il servizi...
A cura di Redazione
18 agosto 2017 09:41
La città di Biancavilla, con le sue bellezze, è stata protagonista della rubrica "borghi d'Italia", all'interno del programma di RAI 1, "Uno mattina estate".
Giorno 22 agosto verrà trasmesso il servizio di Santa Maria di Licodia, non ancora comunicata la data del servizio su Paternò.
Il tutto con il coordinamento del produttore Giancarlo Santanocito, che ha voluto risaltare le peculiarità del nostro territorio.
https://youtu.be/3c9HWGJDzm8