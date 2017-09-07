“BORGHI D’ITALIA” RUBRICA DI UNO MATTINA ESTATE A PATERNO' – VIDEO DEL SERVIZIO
A cura di Redazione
07 settembre 2017 14:16
La città di Paternò, è stata protagonista, questa mattina, della rubrica “borghi d’Italia”, all’interno del programma di RAI 1, “Uno mattina estate”.
Il tutto con il coordinamento del produttore Giancarlo Santanocito, che ha voluto risaltare le peculiarità del nostro territorio.
https://www.youtube.com/watch?v=ovC2pGvX93Q&feature=youtu.be